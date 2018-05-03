Сегодня в Украине ожидается сухая жаркая погода
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня в Украине ожидается ясная жаркая погода, которую будет определять восточный антициклон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха в течение дня составит 25-30 градусов выше нуля.
В западных областях осадков не ожидается. Температура воздуха 25-30 градусов тепла.
В северных областях будет сухо и ясно. Температура воздуха 25-30 градусов тепла.
В восточных областях — без осадков. Температура воздуха ночью 25-30, на побережье 21-25 градусов тепла.
В центральных областях — сухо и жарко. Температура воздуха 25-30 градусов тепла.
На юге Украины — ясное жаркая погода. Температура воздуха 25-30, на побережье морей 21-25 градусов тепла.
В Киеве 3 мая — без осадков. Температура воздуха 27-29 градусов тепла.
Ветер в Украине восточный, 5-12 метров в секунду.