Сегодня в Украине ожидается сухая жаркая погода

Температура воздуха в течение дня составит 25-30 градусов выше нуля.

В западных областях осадков не ожидается. Температура воздуха 25-30 градусов тепла.

В северных областях будет сухо и ясно. Температура воздуха 25-30 градусов тепла.

В восточных областях — без осадков. Температура воздуха ночью 25-30, на побережье 21-25 градусов тепла.

В центральных областях — сухо и жарко. Температура воздуха 25-30 градусов тепла.

На юге Украины — ясное жаркая погода. Температура воздуха 25-30, на побережье морей 21-25 градусов тепла.

В Киеве 3 мая — без осадков. Температура воздуха 27-29 градусов тепла.

Ветер в Украине восточный, 5-12 метров в секунду.