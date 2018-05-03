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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 18473 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Сьогодні в Україні очікується суха спекотна погода

Київ • УНН

 • 8117 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні в Україні очікується ясна спекотна погода, яку визначатиме східний антициклон. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

Сьогодні в Україні очікується суха спекотна погода

Температура повітря протягом дня становитиме 25-30 градусів вище нуля.

У західних областях опадів не очікується. Температура повітря 25-30 градусів тепла.

У північних областях буде сухо та ясно. Температура повітря 25-30 градусів тепла.

У східних областях — без опадів. Температура повітря вночі 25-30, на узбережжях 21-25 градусів тепла.

У центральних областях — сухо та спекотно. Температура повітря 25-30 градусів тепла.

На півдні України — ясна спекотна погода. Температура повітря 25-30, на узбережжях морів 21-25 градусів тепла.

У Києві 3 травня — без опадів. Температура повітря 27-29 градусів тепла.

Вітер в Україні східний, 5-12 метрів за секунду.

Українські Національні Новини

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