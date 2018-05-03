Сьогодні в Україні очікується суха спекотна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні в Україні очікується ясна спекотна погода, яку визначатиме східний антициклон. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Температура повітря протягом дня становитиме 25-30 градусів вище нуля.
У західних областях опадів не очікується. Температура повітря 25-30 градусів тепла.
У північних областях буде сухо та ясно. Температура повітря 25-30 градусів тепла.
У східних областях — без опадів. Температура повітря вночі 25-30, на узбережжях 21-25 градусів тепла.
У центральних областях — сухо та спекотно. Температура повітря 25-30 градусів тепла.
На півдні України — ясна спекотна погода. Температура повітря 25-30, на узбережжях морів 21-25 градусів тепла.
У Києві 3 травня — без опадів. Температура повітря 27-29 градусів тепла.
Вітер в Україні східний, 5-12 метрів за секунду.