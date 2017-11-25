Сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов

Традиционно в этот день граждане посещают поминальное богослужение и возлагают символические горшочки с зерном и свечами к памятникам жертвам голодоморов в Украине.

В 16:00 объявляется общенациональная минута молчания, после чего по всей Украине проходит акция "Зажги свечу", в рамках которой все желающие несут свечи к памятникам жертвам. В акции также можно принять участие, зажигая свечу в своем окне.

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Введенный согласно указу Президента Украины Леонида Кучмы № 1310/98 от 26 ноября 1998 как "День памяти жертв голодоморов". Указом Кучмы № 1181/2000 от 31 октября 2000 устанавливалась название "День памяти жертв голодомора и политических репрессий". Указом Кучмы № 797/2004 от 15 июля 2004 устанавливалась название "День памяти жертв голодоморов и политических репрессий".

Указом президента Виктора Ющенко № 431/2007 от 21 мая 2007 называется "День памяти жертв голодоморов".

Напомним, память жертв Голодомора 1932-1933 гг. В Украине почтили в рамках международных организаций, а также признан геноцидом украинского народа на парламентском уровне в 14 странах мира.