Сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 76981 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 66548 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 73778 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 81298 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117870 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115077 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143955 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107380 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108809 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113354 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Актуальное
Сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов

Сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов

Киев  •  УНН

 • 17230 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов, ежегодный национальный памятный день в Украине, приходящаяся на четвертую субботу ноября, сообщает УНН.

Традиционно в этот день граждане посещают поминальное богослужение и возлагают символические горшочки с зерном и свечами к памятникам жертвам голодоморов в Украине.

В 16:00 объявляется общенациональная минута молчания, после чего по всей Украине проходит акция "Зажги свечу", в рамках которой все желающие несут свечи к памятникам жертвам. В акции также можно принять участие, зажигая свечу в своем окне.

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Введенный согласно указу Президента Украины Леонида Кучмы № 1310/98 от 26 ноября 1998 как "День памяти жертв голодоморов". Указом Кучмы № 1181/2000 от 31 октября 2000 устанавливалась название "День памяти жертв голодомора и политических репрессий". Указом Кучмы № 797/2004 от 15 июля 2004 устанавливалась название "День памяти жертв голодоморов и политических репрессий".

Указом президента Виктора Ющенко № 431/2007 от 21 мая 2007 называется "День памяти жертв голодоморов".

Напомним, память жертв Голодомора 1932-1933 гг. В Украине почтили в рамках международных организаций, а также признан геноцидом украинского народа на парламентском уровне в 14 странах мира.

 

 

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