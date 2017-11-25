Сьогодні в Україні День пам'яті жертв голодоморів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв голодоморів, щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада, повідомляє УНН.
Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні.
О 16:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого по всій Україні відбувається акція "Запали свічку", в рамках якої всі охочі несуть свічки до пам'ятників жертвам. В акції також можна взяти участь, запаливши свічку в своєму вікні.
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Запроваджений згідно з указом Президента України Леоніда Кучми № 1310/98 від 26 листопада 1998 року як "День пам'яті жертв голодоморів". Указом Кучми № 1181/2000 від 31 жовтня 2000 року встановлювалася назва "День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій". Указом Кучми № 797/2004 від 15 липня 2004 року встановлювалася назва "День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій".
Указом президента Віктора Ющенка № 431/2007 від 21 травня 2007 називається "День пам'яті жертв голодоморів".
Нагадаємо, пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні вшановано у рамках міжнародних організацій, а також визнано геноцидом українського народу на парламентському рівні в 14 країнах світу.