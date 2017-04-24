Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями

“24 апреля в Украине будет облачная погода с прояснениями. Пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом, в восточной части сильные дожди, лишь в северных областях без осадков”, — говорится в сообщении.

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м / с.

Температура установится на уровне 9-14 ° тепла, на высокогорье Карпат — около 0 °.