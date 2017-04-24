Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. На сегодня в Украине установится облачная с прояснениями погода. Кроме того, синоптики прогнозируют дожди, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“24 апреля в Украине будет облачная погода с прояснениями. Пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом, в восточной части сильные дожди, лишь в северных областях без осадков”, — говорится в сообщении.
Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м / с.
Температура установится на уровне 9-14 ° тепла, на высокогорье Карпат — около 0 °.