Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями

“24 квітня в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Пройдуть дощі, в Карпатах з мокрим снігом, у східній частині сильні дощі, лише у північних областях без опадів”, — йдеться в повідомленні.

Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вдень встановиться на рівні 9-14° тепла, на високогір’ї Карпат — близько 0°.