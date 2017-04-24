Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На сьогодні в Україні встановиться хмарна з проясненнями погода. Окрім того, синоптики прогнозують дощі, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“24 квітня в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Пройдуть дощі, в Карпатах з мокрим снігом, у східній частині сильні дощі, лише у північних областях без опадів”, — йдеться в повідомленні.
Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні 9-14° тепла, на високогір’ї Карпат — близько 0°.