Сегодня Успение Пресвятой Богородицы: традиции праздника, что нельзя делать в этот день
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Сегодня христиане восточного обряда отмечают один из 12-ти важнейших христианских праздников, Успение Пресвятой Богородицы – завершение земной жизни Девы Марии, матери Иисуса Христа. Также сегодня завершение Успенского поста, пишет УНН.
Традиции праздника
Считается, что Дева Мария умерла в сне, а через три дня воскресла и поднялась на небеса.
Решение о необходимости празднования этого события было принято на Эфесском соборе в 431 году.
В этот день надо сходить в церковь, помолиться за семейное счастье и благополучие, крепкий брак и здоровье детей. Ведь Дева Мария является покровительницей матерей и беременных женщин.
У наших предков Успение Пресвятой Богородицы совпадало с свершением сенокоса. А еще этот день — это завершение Успенского поста.
Поэтому ближе к вечеру накрывали праздничный стол, на котором ставили большое количество мясных блюд, сыр, молочные продукты.
Завершение Успенского поста было началом периода помолвки на подготовки к свадьбе.
Что не стоит делать в этот день
В день Успения Пресвятой Богородицы разрешаются буд-якие работы по хозяйству, уборка в доме, рукоделие.
Однако, есть и ряд запретов. В частности, не можно в этот день:
— ссориться, ругаться, сквернословить;
— отказывать нуждающимся;
— ходить утром по росе. Считается, что она символизирует слезы Девы Марии после казни Иисуса;
— надевать неудобную или грязную обувь.