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Сегодня Успение Пресвятой Богородицы: традиции праздника, что нельзя делать в этот день

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Сегодня христиане восточного обряда отмечают один из 12-ти важнейших христианских праздников, Успение Пресвятой Богородицы – завершение земной жизни Девы Марии, матери Иисуса Христа. Также сегодня завершение Успенского поста, пишет УНН.

Традиции праздника

Считается, что Дева Мария умерла в сне, а через три дня воскресла и поднялась на небеса.
Решение о необходимости празднования этого события было принято на Эфесском соборе в 431 году.

В этот день надо сходить в церковь, помолиться за семейное счастье и благополучие, крепкий брак и здоровье детей. Ведь Дева Мария является покровительницей матерей и беременных женщин.

У наших предков Успение Пресвятой Богородицы совпадало с свершением сенокоса. А еще этот день — это завершение Успенского поста.

Поэтому ближе к вечеру накрывали праздничный стол, на котором ставили большое количество мясных блюд, сыр, молочные продукты.

Завершение Успенского поста было началом периода помолвки на подготовки к свадьбе.

Что не стоит делать в этот день

В день Успения Пресвятой Богородицы разрешаются буд-якие работы по хозяйству, уборка в доме, рукоделие.

Однако, есть и ряд запретов. В частности, не можно в этот день:

— ссориться, ругаться, сквернословить;

— отказывать нуждающимся;

— ходить утром по росе. Считается, что она символизирует слезы Девы Марии после казни Иисуса;

— надевать неудобную или грязную обувь.

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