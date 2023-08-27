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Сьогодні Успіння Пресвятої Богородиці: традиції свята, що не можна робити в цей день

Київ • УНН

 • 2725508 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Сьогодні християни східного обряду відзначають одне з 12-ти найважливіших християнських свят, Успіння Пресвятої Богородиці – завершення земного життя Діви Марії, матері Ісуса Христа. Також сьогодні завершення Успенського посту, пише УНН.

Традиції свята

Вважається, що Діва Марія померла у сні, а за три дні воскресла та піднялася на небеса.
Рішення про необхідність відзначення цієї події було прийнято на Ефеському соборі у 431 році.

У цей день треба сходити до церкви, помолитися за сімейне щастя і благополуччя, міцний шлюб та здоров’я дітей. Адже Діва Марія є покровителькою матерів та вагітних жінок.

У наших предків Успіння Пресвятої Богородиці співпадало із звершенням сінокосу. А ще цей день — це завершення Успенського посту.

Тому ближче до вечора накривали святковий стіл, на кому ставили велику кількість м’ясних страв, сир, молочні продукти.

Завершення Успенського посту було початком періоду заручи на підготовки до весіль.

Що не варто робити в цей день

В день Успіння Пресвятої Богородиці дозволяються буд-які роботи по господарству, прибирання в оселі, рукоділля.

Однак, є і низка заборон. Зокрема, не можна у цей день:

— сваритися, лаятися, лихословити;

— відмовляти нужденним;

— ходити вранці по росі. Вважається, що вона символізує сльози Діви Марії після страти Ісуса;

— вдягати незручне або брудне взуття.

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