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Сегодня началась дополнительная регистрация на ВНО для жителей оккупированных территорий

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. До 19 мая будет проходить регистрация для участия в дополнительной сессии ВНО для жителей неконтролируемых территорий и участников АТО. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МОН.

Сегодня началась дополнительная регистрация на ВНО для жителей оккупированных территорий

В течение 3-19 мая 2017 продолжается регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания.

В этот период могут зарегистрироваться только:

жители временно оккупированных и неподконтрольных территорий, которые не имели возможности зарегистрироваться в основной период;
участники АТО;
лица, осужденные к лишению свободы или взяты под стражу.

Участникам АТО и жителям оккупированных и неподконтрольных территорий, кроме привычного пакета документов, нужно подать заявление о предоставлении возможности пройти ВНО во время дополнительной сессии и копию документа, удостоверяющего соответствующий статус. В частности, копию удостоверения участника боевых действий, копию справки о непосредственном участии в АТО, копию паспорта гражданина Украины (или одного из родителей (опекунов) и др.

Лица, осужденные к лишению свободы или взяты под стражу, могут получить необходимую информацию у представителя администрации учреждения исполнения наказаний, на которого возложена ответственность за организацию и проведение ВНО.

Напоминаем, что в этом году дополнительная сессия начинается 3 июля тестирования по украинскому языку и литературе. 4 июля состоится ВНО по английскому и русскому языкам; 5 июля - в математике; 6 июля - истории Украины; 7 июля - биологии, испанского, немецкого, французского языков; 10 июля - географии; 11 июля - физики. Завершается дополнительная сессия 12 июля тестированием по химии.

Как сообщал УНН, больше выпускников будут сдавать в этом году ВНО по истории Украины.

Украинские Национальные Новости

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