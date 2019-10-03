Сегодня Рада рассмотрит новый законопроект о столице

КИЕВ. 3 октября. УНН. Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании рассмотрит новую редакцию законопроекта о столице Украины, а также проекты постановлений, в частности, по формированию прожиточного минимума. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт ВРУ.