Сегодня Рада рассмотрит новый законопроект о столице

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 32465 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 62364 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 69987 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 117201 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 172270 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 164160 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 216658 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 201598 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 440279 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 233934 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
2м/с
67%
Популярные новости

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 52696 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 49779 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 51686 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 33213 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 26500 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 199399 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 184211 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 270611 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 440264 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 541579 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 117169 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 62271 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 59852 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 66010 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 96354 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Сегодня Рада рассмотрит новый законопроект о столице

Киев • УНН

 • 11817 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании рассмотрит новую редакцию законопроекта о столице Украины, а также проекты постановлений, в частности, по формированию прожиточного минимума. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт ВРУ.

Сегодня Рада рассмотрит новый законопроект о столице

“Верховная Рада планирует рассмотреть ряд проектов постановлений, в частности “О проведении парламентских слушаний на тему: „Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине“ (18 декабря 2019 года)” и “О присуждении в 2018 году Премии Верховной Рады Украины за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления”, — говорится в сообщении.

Кроме того, парламентарии в первом чтении планируют внести изменения в закон “О столице Украины — городе-герое Киеве”, а также рассмотреть законопроект, предусматривающий изменения в Кодекс законов о труде Украины.

Повесткой дня предусмотрено рассмотрение ряда проектов законов во втором чтении, среди которых законопреокт: о концессии, аренде государственного и коммунального имущества, а также об ответственности за отказ в льготной перевозке.

“К рассмотрению во втором чтении также предлагаются ряд законов по военной сферы и внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины”, — говорится в сообщении.

Кроме того, нардепы повторно планируют рассмотреть законопроекты с предложениями Президента Украины, среди которых “Избирательный кодекс Украины” и ЗУ “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетнего, несовершеннолетнего, лица, не достигшего половой зрелости”.

Напомним, 1 октября комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение рекомендовать парламенту принять за основу законопроект 2143-3 о столице.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,847.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.23