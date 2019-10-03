Сегодня Рада рассмотрит новый законопроект о столице
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании рассмотрит новую редакцию законопроекта о столице Украины, а также проекты постановлений, в частности, по формированию прожиточного минимума. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт ВРУ.
“Верховная Рада планирует рассмотреть ряд проектов постановлений, в частности “О проведении парламентских слушаний на тему: „Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине“ (18 декабря 2019 года)” и “О присуждении в 2018 году Премии Верховной Рады Украины за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления”, — говорится в сообщении.
Кроме того, парламентарии в первом чтении планируют внести изменения в закон “О столице Украины — городе-герое Киеве”, а также рассмотреть законопроект, предусматривающий изменения в Кодекс законов о труде Украины.
Повесткой дня предусмотрено рассмотрение ряда проектов законов во втором чтении, среди которых законопреокт: о концессии, аренде государственного и коммунального имущества, а также об ответственности за отказ в льготной перевозке.
“К рассмотрению во втором чтении также предлагаются ряд законов по военной сферы и внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины”, — говорится в сообщении.
Кроме того, нардепы повторно планируют рассмотреть законопроекты с предложениями Президента Украины, среди которых “Избирательный кодекс Украины” и ЗУ “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетнего, несовершеннолетнего, лица, не достигшего половой зрелости”.
Напомним, 1 октября комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение рекомендовать парламенту принять за основу законопроект 2143-3 о столице.