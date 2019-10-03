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Сьогодні Рада розгляне новий законопроект про столицю

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Верховна Рада України сьогодні на пленарному засіданні розгляне нову редакцію законопроекту про столицю України, а також проекти постанов, зокрема, щодо формування прожиткового мінімуму. Про це УНН повідомляє із посиланням на сайт ВРУ.

Сьогодні Рада розгляне новий законопроект про столицю

“Верховна Рада планує розглянути ряд проектів постанов, зокрема, “Про проведення парламентських слухань на тему: „Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні“ (18 грудня 2019 року)” і “Про присудження у 2018 році Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, парламентарі у першому читанні планують внести зміни до закону “Про столицю України — місто-герой Київ”, а також розглянути законопроект, що передбачає зміни до Кодексу законів про працю України.

Порядком денним передбачено розгляд ряду проектів законів у другому читанні, серед яких законопреокти: про концесію, оренду державного та комунального майна, а також про відповідальність за відмову у пільговому перевезенні.

“До розгляду у другому читанні також пропонуються ряд законів щодо військової сфери та внесення змін до Регламенту Верховної Ради України”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, нардепи повторно планують розглянути законопроекти з пропозиціями Президента України, серед яких “Виборчий кодекс України” і ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені стосовно малолітньої особи, неповнолітньої особи, особи, яка не досягла статевої зрілості”.

Нагадаємо, 1 жовтня комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ухвалив рішення рекомендувати парламенту ухвалити за основу законопроект 2143-3 про столицю.

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