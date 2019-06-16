Сегодня "клубничное" полнолуние

Полнолуние, которое ожидается в июне 2019 года, называют "клубничным" или "медовым".



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Как сообщал УНН, с 14 июня по 1 августа, согласно астрологическому календарю, будет неблагоприятный период, в течение которого следует избегать важных дел и проектов, в том числе вступление в брак.



Как пояснила астролог Елена Осипенко, на протяжении этого периода не рекомендуется планировать важные события, заключать сделки, подписывать договоры, проводить плановые операции и так далее.