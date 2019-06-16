Сьогодні "полуничний" повний місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Повний місяць 17 червня відбудеться вранці, о 11 годині 31 хвилині за київським часом, передає УНН.
Повний місяць, який очікується в червні 2019 року, називають "полуничним" або "медовим".
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Як повідомляв УНН, з 14 червня по 1 серпня, відповідно до астрологічного календарю, буде несприятливий період, протягом якого слід уникати важливих справ і проектів, в тому числі вступати в шлюб.
Як пояснила астролог Олена Осипенко, протягом цього періоду не рекомендується планувати важливі події, укладати угоди, підписувати договори, проводити планові операції і так далі.