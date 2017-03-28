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Сегодня начнут вывозить и обезвреживать боеприпасы, собранные в Балаклее

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Сегодня планируется начать процесс организованного вывоза и обезвреживания боеприпасов, которые были собраны военными саперами и пиротехники ГСЧС на арсенале в Балаклее. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Место подрыва подготовлено в соответствии со всеми требованиями и находится примерно в 10 километрах от райцентра. Поэтому взрывы, звуки которых вероятно можно будет слышать в течение следующих дней, не составят угрозы для местных жителей", - отметили в ведомстве.

По словам заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Игоря Павловского, арсенал возвращается к работе в штатном режиме. Над восстановлением инфраструктуры военного городка активно работают специалисты квартирно-эксплуатационного отдела города Харькова и офицеры структур гражданско-военного сотрудничества. Они встречают людей, которые возвращаются из мест эвакуации, определяются с ремонтом объектов, организуют пункты выдачи гуманитарной помощи и тому подобное.

Председатель Балаклейской райгосадминистрации Степан Масельский сообщил о том, что город и окрестные селения вернулись к нормальному ритму жизни: работают все детсады, к вечеру планируется решить все проблемы с газоснабжением.

Как сообщал УНН, представители посольства США прибыли в Балаклее.

Напомним, что 23 марта мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

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