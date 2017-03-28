Сьогодні почнуть вивозити та знешкоджувати боєприпаси, зібрані в Балаклії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Сьогодні планується розпочати процес організованого вивезення і знешкодження боєприпасів, що були зібрані військовими саперами та піротехніками ДСНС на арсеналі у Балаклії. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.
"Місце підриву підготовлено згідно з усіма вимогами і знаходиться приблизно за 10 кілометрів від райцентру. Тому вибухи, звуки яких ймовірно можна буде чути протягом наступних днів, не становитимуть загрози для місцевих мешканців", - наголосили у відомстві.
За словами заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Ігоря Павловського, арсенал повертається до роботи у штатному режимі. Над відновленням інфраструктури військового містечка активно працюють фахівці квартирно-експлуатаційного відділу міста Харкова та офіцери структур цивільно-військового співробітництва. Вони зустрічають людей, які повертаються із місць евакуації, визначаються із ремонтом об’єктів, організовують пункти видачі гуманітарної допомоги тощо.
Голова Балаклійської райдержадміністрації Степан Масельський повідомив про те, що місто і навколишні селища повернулися до нормального ритму життя: працюють усі дитсадки, до вечора планується вирішити усі проблеми із газопостачанням.
Як повідомляв УНН, представники посольства США прибули до Балаклії.
Нагадаємо, що 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.