Сегодня в Киевской области будет осложнение погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Сегодня в Киевской области будет осложнение погодных условий. Ожидаются сильные грозы и ветер, передает УНН со ссылкой на пресс-службу управления превентивной деятельности в Киевской области.
Полиция Киевщины информирует участников дорожного движения об осложнении погодных условий, связанном с осадками. В течение всего дня в столичном регионе будет держаться облачная погода, будет идти мелкий дождь, который начнется во второй половине дня и усилится ближе к вечеру. Кроме того, ожидается усиление скорости ветра до 15-24 м / с. Температура воздуха прогреется до +3.
"Водители! Помните, ухудшение погодных условий негативным образом влияет на безопасность движения, повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Осадки - снижают видимость, будьте максимально осторожными во время движения в неблагоприятных погодных условиях, неукоснительно соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования и откажитесь от рискованных маневрирований. При остановке включайте аварийную световую сигнализацию ", - говорится в сообщении.