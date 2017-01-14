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Сьогодні на Київщині буде ускладнення погодніх умов

Сьогодні на Київщині буде ускладнення погодніх умов

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Сьогодні на Київщині буде ускладнення погодніх умов. Очікуються сильні дощ та вітер, передає УНН з посиланням на  прес-службу управління превентивної діяльності в Київській області.

Поліція Київщини інформує учасників дорожнього руху про ускладнення погодних умов, пов’язане з опадами. Протягом усього дня у столичному регіоні буде триматися хмарна погода, йтиме дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня та посилиться ближче до вечора. Крім того, очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с. Температура повітря прогріється до +3.

“Водії! Пам’ятайте,погіршення погодних умов негативним чином впливає на безпеку руху, підвищує ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод. Опади — знижують видимість, тому будьте максимально обережними під час руху в несприятливих погодних умовах, неухильно дотримуйтесь швидкісного режиму, безпечної дистанції, правил маневрування та відмовтесь від ризикованих маневрувань. При зупинці включайте аварійну світлову сигналізацію”, — йдеться в повідомленні.

 

Українські Національні Новини

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