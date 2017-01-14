Сьогодні на Київщині буде ускладнення погодніх умов

Поліція Київщини інформує учасників дорожнього руху про ускладнення погодних умов, пов’язане з опадами. Протягом усього дня у столичному регіоні буде триматися хмарна погода, йтиме дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня та посилиться ближче до вечора. Крім того, очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с. Температура повітря прогріється до +3.

“Водії! Пам’ятайте,погіршення погодних умов негативним чином впливає на безпеку руху, підвищує ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод. Опади — знижують видимість, тому будьте максимально обережними під час руху в несприятливих погодних умовах, неухильно дотримуйтесь швидкісного режиму, безпечної дистанції, правил маневрування та відмовтесь від ризикованих маневрувань. При зупинці включайте аварійну світлову сигналізацію”, — йдеться в повідомленні.