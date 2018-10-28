Сегодня боевики один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. С начала текущих суток российско-террористические группировки на Донбассе осуществили 1 обстрел позиций украинских войск. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"С начала суток на линии соприкосновения состоялся 1 прицельный обстрел на Донецком направлении... Наши военные огонь не раскрывали. Потерь среди наших защитников нет, ситуация полностью контролируется украинским подразделениями", - сказал Праута.
Он отметил, что с полуночи в течение получаса из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстрелял позиции украинских войск у Авдеевки со стороны оккупированного Каштанового.
Напомним, вчера боевики 15 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов вооружение, запрещенное минского договоренностям, было применено 5 раз. Во время боевых действий погиб один воин из состава Объединенных сил.