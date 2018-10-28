Сьогодні бойовики один раз обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. З початку поточної доби російсько-терористичні угруповання на Донбасі здійснили 1 обстріл позицій українських військ. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.

“З початку доби на лінії зіткнення відбувся 1 прицільний обстріл на Донецькому напрямку... Наші військові вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших захисників немає, ситуація повністю контрольована українськими підрозділами”, — сказав Праута.

Він зазначив, що з опівночі протягом півгодини з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстріляв позиції українських військ біля Авдіївки з боку окупованого Каштанового.

Нагадаємо, вчора бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час обстрілів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 5 разів. Під час бойових дій загинув один воїн зі складу Об’єднаних сил.

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