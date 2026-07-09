Сочетание государственного жилищного ваучера и ипотеки для ВПЛ - в Раде рассматривают проект закона
Киев • УНН
Комитет по правовой политике рекомендовал принять законопроект № 15335, который создаст механизм обеспечения жильем ВПЛ через жилищные ваучеры и кредиты.
Комитет по вопросам правовой политики Верховной Рады Украины рекомендовал принять за основу законопроект, который создаст механизм для обеспечения жильем этих граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.
Детали
Целью законопроекта № 15335, согласно пояснительной записке, является создание действенного правового механизма для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, проживавших на временно оккупированных территориях, путем сочетания государственной поддержки в форме жилищных ваучеров и привлечения кредитных средств.
Основной задачей законопроекта является нормативное урегулирование особенностей использования в качестве предмета ипотеки объектов жилой недвижимости. Речь идет о:
- приобретении или финансировании строительства которых
осуществляется с использованием жилищных ваучеров и за счет кредитных средств, с законодательным закреплением запрета на их отчуждение и передачу в последующую ипотеку;
- обеспечении надлежащей государственной регистрации
соответствующих обременений вещных прав на такое имущество.
Кроме того, предлагается законодательно определить полномочия нотариуса по наложению запрета отчуждения на объекты жилой недвижимости и земельные участки под ними в случае удостоверения договоров об их приобретении или финансировании строительства с использованием жилищных ваучеров.
Напомним
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