Сочетание государственного жилищного ваучера и ипотеки для ВПЛ - в Раде рассматривают проект закона

Комитет по вопросам правовой политики Верховной Рады Украины рекомендовал принять за основу законопроект, который создаст механизм для обеспечения жильем этих граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

Детали

Целью законопроекта № 15335, согласно пояснительной записке, является создание действенного правового механизма для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, проживавших на временно оккупированных территориях, путем сочетания государственной поддержки в форме жилищных ваучеров и привлечения кредитных средств.

Основной задачей законопроекта является нормативное урегулирование особенностей использования в качестве предмета ипотеки объектов жилой недвижимости. Речь идет о:

приобретении или финансировании строительства которых осуществляется с использованием жилищных ваучеров и за счет кредитных средств, с законодательным закреплением запрета на их отчуждение и передачу в последующую ипотеку;

обеспечении надлежащей государственной регистрации соответствующих обременений вещных прав на такое имущество.

Кроме того, предлагается законодательно определить полномочия нотариуса по наложению запрета отчуждения на объекты жилой недвижимости и земельные участки под ними в случае удостоверения договоров об их приобретении или финансировании строительства с использованием жилищных ваучеров.

Напомним

Кабинет министров поручил ответственным министерствам подготовить решение о выделении 3,04 млрд гривен на поддержку Вишневого для ликвидации последствий вражеского обстрела 6 июля.