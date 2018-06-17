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Мусор из Львова сбросили посреди села в Черниговской области

Мусор из Львова сбросили посреди села в Черниговской области

Киев  •  УНН

 • 11149 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Полиция задержала водителя грузовика, который сбросил мусор, загруженный во Львове, посреди села Степ в Черниговской области. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Черниговской области, передает УНН.

"В полицию поступила информация от неравнодушных граждан, что в селе Степ Борзнянского района грузовик высыпал значительный объем мусора. Водитель грузовика не отрицал своей вины и дал правдивые показания", - говорится в сообщении.

По словам мужчины, во Львове он загрузил мусора и автомобилем "Вольво" с полуприцепом перевез в село Степ, где и выбросил. Общий вес мусора, загрязняющего земли, составляет около 12 тонн отходов.

Это событие занесено в Единый реестр досудебных расследований. Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 239 (загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды) Уголовного кодекса Украины и карается штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщал УНН, 12 июня в селе Лубяны Николаевского района во Львовской области люди перекрыли трассу Киев - Чоп.

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