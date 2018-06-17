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Сміття зі Львова скинули посеред села на Чернігівщині

Сміття зі Львова скинули посеред села на Чернігівщині

Київ • УНН

 • 11150 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Поліція затримала водія вантажівки, який скинув сміття, завантажене у Львові, посеред села Степ на Чернігівщині. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Чернігівській області, передає УНН.

“До поліції надійшла інформація від небайдужих громадян, що в селі Степ Борзнянського району вантажівка висипала значний об’єм сміття. Водій вантажівки не заперечував своєї провини та дав правдиві покази”, — йдеться у повідомленні.

За словами чоловіка, у Львові він завантажив сміття та автомобілем “Вольво” з напівпричепом перевіз до села Степ, де й викинув. Загальна вага непотребу, що забруднює селянські землі, сягає близько 12 тонн відходів.

Ця подія занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 239 (забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля) Кримінального кодексу України та карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомляв УНН, 12 червня у селі Лубяне Миколаївського району на Львівщині люди перекрили трасу Київ - Чоп.

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