СМИ выяснили, кто может стать вице-президентом США в случае победы Трампа на выборах

В случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, вице-президентом страны может стать губернатор Северной Дакоты Даг Бергам. Об этом пишет Axios, передает УНН.

Детали

Команда Трампа считает Бергама "безопасным вариантом", который может привлечь голоса умеренных избирателей.

Источники издания говорят, что Трамп и его жена Мелания принимали Бергама и его жену Кэтрин в своей резиденции Мар-а-Лаго на пасхальном бранче. Кроме того, в последние недели Трамп часто упоминал имя Бергама в разговорах с союзниками.

Как пишет Axios, представители Трампа и Бергама отказались комментировать эту информацию.

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Дополнение

Отмечается, что черты Бергама очень схожи с Майком Пенсом, которого Трамп избрал вице-президентом в 2016 году. Также, собеседники издания говорят, что ему нравится взвешенное поведение Бергама и его губернаторский опыт.

В частности, Бергам соглашается с Трампом во многих вопросах, в частности, относительно абортов.

В издании добавили, что Бергам также претендовал на роль кандидата в президенты США от республиканцев, но выбыл из гонки в декабре.

Напомним,

Советники экс-президента США Дональда Трампа рассматривают наложение санкций в случае отказа стран от использования доллара. В частности, обсуждается введение санкций против стран, "которые ищут активных способов участия в двусторонней торговле" без доллара.