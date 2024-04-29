ЗМІ з'ясували, хто може стати віцепрезидентом США у разі перемоги Трампа на виборах
Київ • УНН
Якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США в 2024 році, він розглядає губернатора Північної Дакоти Дага Бургума як потенційного віце-президента, згідно з повідомленнями.
У разі перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа, віцепрезидентом країни може стати губернатор Північної Дакоти Даг Бергам. Про це пише Axios, передає УНН.
Деталі
Команда Трампа вважає Бергама "безпечним варіантом", який може залучити голоси поміркованих виборців.
Джерела видання кажуть, що Трамп і його дружина Меланія приймали Бергама і його дружину Кетрін у своїй резиденції Мар-а-Лаго на великодньому бранчі. Окрім того, останніми тижнями Трамп часто згадував ім'я Бергама в розмовах з союзниками.
Як пише Axios, представники Трампа і Бергама відмовились коментувати цю інформацію.
Байден висміяв Трампа та пожартував про свій вік на вечері кореспондентів Білого дому на тлі протесту28.04.24, 11:19 • 22157 переглядiв
Доповнення
Зазначається, що риси Бергама дуже схожі з Майком Пенсом, якого Трамп обрав віцепрезидентом у 2016 році. Також, співрозмовники видання кажуть, що йому подобається виважена поведінка Бергама і його губернаторський досвід.
Зокрема, Бергам погоджується з Трампом у багатьох питаннях, зокрема, щодо абортів..
У виданні додали, що Бергам також претендував на роль кандидата у президенти США від республіканців, але вибув з перегонів у грудні.
Нагадаємо
Радники експрезидента США Дональда Трампа розглядають накладення санкцій у разі відмови країн від використання долара. Зокрема, обговорюється запровадження санкцій проти країн, "які шукають активних способів участі у двосторонній торгівлі" без долара.