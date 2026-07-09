Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса - полиция задержала подозреваемого в аварии
Киев • УНН
26-летнего водителя грузового автомобиля задержали за смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса. Погиб 15-летний пассажир микроавтобуса, еще пятеро человек пострадали.
Полицейские задержали 26-летнего водителя грузового автомобиля, который допустил смертельное ДТП на автодороге Киев-Одесса в четверг, 9 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Детали
Правоохранители проводят досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если это повлекло смерть потерпевшего.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет, а также лишение права управлять транспортными средствами до 3 лет.
Контекст
В четверг, 9 июля, на трассе Одесса - Киев произошло ДТП со смертельным исходом. Грузовой автомобиль MAN врезался в маршрутный микроавтобус Mercedes, где находились 15 пассажиров и водитель. Один человек погиб, еще пятеро получили телесные повреждения.
Погибшим оказался 15-летний пассажир микроавтобуса. Еще 12 пассажиров, среди которых семеро несовершеннолетних, были госпитализированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.
Обоих водителей проверили на состояние опьянения - они были трезвы.
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