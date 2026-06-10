Смертельный конфликт на рынке в Виннице: мужчина убил женщину, а затем себя
Киев • УНН
В Виннице на рынке 53-летний мужчина смертельно ранил ножом 51-летнюю женщину и покончил с собой. Полиция начала расследование по статье об умышленном убийстве.
В Виннице во время конфликта мужчина нанес ножевые ранения женщине, а затем совершил самоубийство, начаты уголовные производства, передает УНН со ссылкой на полицию Винницкой области.
Детали
По предварительной информации, сегодня, 10 июня, на местном рынке между мужчиной и женщиной возник личный конфликт, в ходе которого он нанес знакомой ножевые ранения. От полученных травм 51-летняя потерпевшая скончалась. После этого 53-летний мужчина этим же ножом нанес смертельные телесные повреждения и себе.
Орудие преступления изъято. Тела будут направлены на проведение СМЭ.
Все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи в ходе расследования. По данному факту открыты уголовные производства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство и умышленное убийство с отметкой "самоубийство"). Продолжаются первоочередные следственные действия.
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