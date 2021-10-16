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Смертельное ДТП с грузовиком на переходе в Киеве: водителя отправили под арест

Смертельное ДТП с грузовиком на переходе в Киеве: водителя отправили под арест

Киев  •  УНН

 • 19490 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Водителя грузовика, который совершил наезд на пешеходов в Оболонском районе Киева, взяли под стражу. Об этом сообщили в полиции Киева, пишет УНН.

Цитата:

"Следователи под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщили водителю о подозрении. Постановлением Шевченковского районного суда города Киева в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Что было ранее

В Киеве, в Оболонском районе, 15 октября нетрезвый водитель грузовика совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе, в результате чего последние оказались в больнице.

В аварии пострадал сценарист одного из телеканалов Александр Зинченко. Сообщалось, что еще один пешеход скончался в больнице.

Это подтвердили и в полиции. "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших, 1977 и 1996 годов рождения, госпитализированы в больницу. Сегодня один из мужчин от полученных травм скончался в медицинском учреждении", - отметили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

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