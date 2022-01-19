Смертельное ДТП в Харькове: суд продлил арест 16-летнему водителю Infinity

ukru
15 марта, 19:03 • 107250 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144587 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124289 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117757 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105305 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101723 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94070 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124741 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127633 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127350 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 49261 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 30808 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 24603 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 50928 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 33635 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 124741 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 124684 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261850 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 291169 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 227466 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105446 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127633 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111701 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128956 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130968 просмотра
Актуальное
Смертельное ДТП в Харькове: суд продлил арест 16-летнему водителю Infinity

Смертельное ДТП в Харькове: суд продлил арест 16-летнему водителю Infinity

Киев • УНН

 • 21117 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Червонозаводской суд Харькова продлил до 19 марта арест 16-летнему Николаю Харьковскому, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Харькове. Об этом сообщил журналисту УНН спикер прокуратуры Харькова Дмитрий Чубенко.

Цитата

“Суд продлил до 19 марта (Харьковском — ред.) меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога”, — сказал Чубенко.

Что было раньше

Сообщалось, что Николай Харьковский может выйти из СИЗО 26 января.

Так, судья Червонозаводского суда Харькова Татьяна Янцовская заявила самоотвод по делу 16-летнего харьковского. Она ранее дала два года условно Харьковскому, который ранил из травматического пистолета в 2019 году двух человек.

Спикер прокуратуры Харькова Дмитрий Чубенко сообщал, что судья Червонозаводского суда Харькова Ирина Блага, сегодня, 19 января рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении срока применения меры пресечения в виде содержания под стражей Николаю Харьковскому.

Цитата

“Подготовительное заседание должна проводить судья Сиренко Ю. Ю., которая была определена автоматизированной системой, как только выйдет из больничного. По предварительной информации, судья Сиренко Ю. Ю. не вышла из больничного, поэтому подготовительное заседание, возможно, будет отложено на другую дату”, — рассказал Чубенко.

Контекст

6 октября примерно в 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей Chevrolet Aveo и Infiniti, который двигался на красный сигнал светофора и за рулем которого находился подозреваемый.

В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Трех пассажиров Infiniti — двух парней 19 лет и 16-летнюю девушку с тяжелыми травмами доставили в больницу. В полиции отметили, что водители обоих транспортных средств не имеют признаков алкогольного опьянения.

Фигурантом по делу является 16-летний водитель Infiniti, которого задержали в результате автоаварии. 27 октября ему объявили подозрение. 28 октября суд в Харькове отправил парня в СИЗО на два месяца без альтернативы в виде залога.

Как стало известно УНН, родителей 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского могут привлечь к уголовной ответственности по двум статьям Уголовного кодекса. В таком случае им может грозить лишение свободы до 5 лет.

Сам водитель Infinity на момент совершения смертельного ДТП в городе Харьков не имел расстройства психической деятельности, слабоумия или иного болезненного состояния психики.

В декабре 2021 года завершили досудебное расследование по делу о смертельном ДТП в Харькове с участием 16-летнего Харьковского.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы