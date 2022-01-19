Смертельна ДТП у Харкові: суд продовжив арешт 16-річному водію Infinity

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“Суд продовжив до 19 березня (Харківському — ред.) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави”, — сказав Чубенко.

Що було раніше

Повідомлялося, що Микола Харківський може вийти з СІЗО 26 січня.



Так, суддя Червонозаводського суду Харкова Тетяна Янцовська заявила самовідвід у справі 16-річного Харківського. Вона раніше дала два роки умовно Харківському, який поранив із травматичного пістолета у 2019 році двох людей.

Спікер прокуратури Харкова Дмитро Чубенко повідомляв, що суддя Червонозаводського суду Харкова Ірина Блага, сьогодні, 19 січня розгляне клопотання прокуратури про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Миколі Харківському.

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“Підготовче засідання має проводити суддя Сіренко Ю.Ю., яка була визначена автоматизованою системою, як тільки вийде з лікарняного. За попередньою інформацією, суддя Сіренко Ю.Ю. не вийшла з лікарняного, тому підготовче засідання, можливо, буде відкладено на іншу дату”, — розповів Чубенко.

Контекст

6 жовтня приблизно о 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові сталося зіткнення автомобілів Chevrolet Aveo та Infiniti, який рухався на червоний сигнал світлофора та за кермом якого перебував підозрюваний.

Внаслідок аварії водій Chevrolet загинув на місці. Трьох пасажирів Infiniti — двох хлопців 19 років та 16-річну дівчину з тяжкими травмами доправили до лікарні. У поліції наголосили, що водії обох транспортних засобів не мають ознак алкогольного сп’яніння.

Фігурантом у справі є 16-річний водій Infiniti, якого затримали внаслідок автоаварії. 27 жовтня йому оголосили підозру. 28 жовтня суд у Харкові відправив хлопця до СІЗО на два місяці без альтернативи у вигляді застави.

Як стало відомо УНН, батьків 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського можуть притягнути до кримінальної відповідальності за двома статтями Кримінального кодексу. У такому разі їм може загрожувати позбавлення волі до 5 років.

Сам водій Infinity на момент скоєння смертельної ДТП у місті Харків не мав розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки.

У грудні 2021 року завершили досудове розслідування у справі про смертельну ДТП у Харкові за участю 16-річного Харківського.