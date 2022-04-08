Смертельное ДТП на Львовщине: погибла женщина и двое детей

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"Возле населенного пункта Угерско ДТП с пострадавшими. Погибли три человека: женщина и двое детей. Есть травмированные. На месте работают все необходимые службы. Патрульные регулируют движение", - говорится в сообщении.

В полиции также сообщили об осложнении движения.