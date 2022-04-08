Смертельна ДТП на Львівщині: загинула жінка і двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Львівській області сталась смертельна ДТП. У результаті аварії загинула жінка і двоє дітей, є травмовані, передає УНН із посиланням на патрульну поліцію Львівщини.
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"Біля населеного пункту Угерсько ДТП з потерпілими. Загинуло троє людей: жінка та двоє дітей. Є травмовані. На місці працюють усі необхідні служби. Патрульні регулюють рух", - йдеться у повідомленні.
У поліції також повідомили про ускладнення руху.