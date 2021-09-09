Смерть украинки Новицкой в Турции: следствие заявило о самоубийстве

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Прокуратура турецкого Бодрума решила не возбуждать уголовное дело касательно обстоятельств смерти гражданки Украины Кристины Новицкой, которую зимой нашли мертвой на вилле со связанными руками и мешком на голове. По их данным она покончила жизнь самоубийством. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN Türk.