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Смерть українки Новицької у Туреччині: слідство заявило про самогубство

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Прокуратура турецького Бодрума вирішила не порушувати кримінальну справу щодо обставин смерті громадянки України Христини Новицької, яку взимку знайшли мертвою на віллі зі зв’язаними руками та мішком на голові. За їхніми даними вона покінчила життя самогубством. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN Türk.

Деталі

Як повідомляється, Христина покінчила з життям, імітуючи сцену з фільму 2003 року “Життя Девіда Гейла”. Особу, яка могла підбурювати жінку до самогубства, також не вдалося встановити. Новицьку знайшли мертвою на орендованій віллі в турецькому Бодрумі. Та проживала в елітному комплексі на південному узбережжі Туреччини.

Як відомо, сім’я Христини не могла зв’язатися з нею ще з 30 грудня 2020 року, тому попросила сусідів навідатися до неї.

Проте сусідам ніхто не відчинив у домі, де проживала українка. Сім’я Новицької зателефонувала домовласникові, через те, що не може зв’язатися з нею. Господар будинку, який увійшов у дім за допомогою слюсаря, виявив українку на стільці зі скутими за спиною руками із сумкою на голові. Потім на місце прибула поліція.

Замки сталевих дверей вілли були закриті зсередини, а на вікнах були залізні решітки.

Як повідомляється, слідчі розглядали 2 основні версії смерті жінки: вбивство і самогубство. У поліції було припущення, що українку міг вбити її хлопець, проте потім правоохоронці почали схилятися до версії самогубства.

Відомо, що вона також думала про самогубство іншими способами.

Цитата

“Новицька одягнула мішок на голову і скувала руки за спиною. З огляду на те, що там було, там був шарф довжиною 1,5-2 метра з зав’язаними вузлами, і що труба водонагрівача була знайдена в залі в розібраному стані, вважається, що вона думала про самогубство іншими способами”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше поліція вважала, що жінка впала у депресію через відсутність роботи через пандемію.

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