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15 марта, 19:03 • 110650 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153651 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129618 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122732 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108337 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103278 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99895 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129030 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129495 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127575 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Служба ГосЧС за прошедшие сутки спасла 4 человек

Служба ГосЧС за прошедшие сутки спасла 4 человек

Киев • УНН

 • 7726 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществили 887 выездов, передает УНН со ссылкой на ГосЧС.

В результате принятых мер спасли 4 человек, 45 зданий и шесть единиц автотракторной техники.

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