Служба ГосЧС за прошедшие сутки спасла 4 человек

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществили 887 выездов, передает УНН со ссылкой на ГосЧС.