Слуцкий провалил миссию: в ПАСЕ не приняли никакого решения по возврату РФ

"Все хорошо. Никаких решений, приближающих Россию хоть на миллиметр к возвращению в ПАСЕ без санкций на заседании ad hoc комитета по реформированию ПАСЕ принято не было. Выступление Слуцкого было очевидным. Верните нам полномочия, а иначе мы не будем ездить и платить взносы. А без этого не будет диалога и тд и тп. Затем он сказал, что нельзя чертить новые разделительные линии в Европе", - написал он.

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Гончаренко также добавил, "что касается самого Слуцкого, то я потребовал внести в стенограмму свое формальное возражение против присутствия Слуцкого как на этом, так и на последующих их заседаниях. Напомнил, что Слуцкий находится под санкциями, в самой России он обвиняется в сексуальных домогательствах 4 журналистками, включая журналистку BBC, что он неоднократно упомянутый в докладе о коррупции, который только что утвердила ПАСЕ ... Находится даже в одном помещении с таким персонажем - обидно. На этом заседание было закончено".