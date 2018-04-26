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Слуцкий провалил миссию: в ПАСЕ не приняли никакого решения по возврату РФ

Киев • УНН

 • 9757 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. На сегодняшнем заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы не было принято никаких решений, которые бы приблизили Россию к возвращению в ПАСЕ "без санкций". Об этом на своей странице в Facebook написал член украинской парламентской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает УНН.

Слуцкий провалил миссию: в ПАСЕ не приняли никакого решения по возврату РФ

"Все хорошо. Никаких решений, приближающих Россию хоть на миллиметр к возвращению в ПАСЕ без санкций на заседании ad hoc комитета по реформированию ПАСЕ принято не было. Выступление Слуцкого было очевидным. Верните нам полномочия, а иначе мы не будем ездить и платить взносы. А без этого не будет диалога и тд и тп. Затем он сказал, что нельзя чертить новые разделительные линии в Европе", - написал он.

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Гончаренко также добавил, "что касается самого Слуцкого, то я потребовал внести в стенограмму свое формальное возражение против присутствия Слуцкого как на этом, так и на последующих их заседаниях. Напомнил, что Слуцкий находится под санкциями, в самой России он обвиняется в сексуальных домогательствах 4 журналистками, включая журналистку BBC, что он неоднократно упомянутый в докладе о коррупции, который только что утвердила ПАСЕ ... Находится даже в одном помещении с таким персонажем - обидно. На этом заседание было закончено".

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