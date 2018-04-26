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Слуцький провалив місію: у ПАРЄ не прийняли жодного рішення щодо повернення РФ

Київ • УНН

 • 9757 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. На сьогоднішньому засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи не було прийнято жодних рішень, які б наблизили Росію до повернення в ПАРЄ “без санкцій”. Про це на своїй сторінці у Facebook написав член української парламентської делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає УНН.

Слуцький провалив місію: у ПАРЄ не прийняли жодного рішення щодо повернення РФ

“Все добре. Ніяких рішень, які наближують Росію хоч на міліметр до повернення в ПАРЄ без санкцій на засіданні ad hoc комітету з реформування ПАРЄ прийнято не було. Виступ Слуцького було очевидним. Поверніть нам повноваження, а інакше ми не будемо їздити і платити внески. А без цього не буде діалогу і тд і тп. Потім він сказав, що не можна креслити нові розділові лінії в Європі”, — написав він.

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Гончаренко також додав, "що стосується самого Слуцького, то я зажадав внести в стенограму своє формальне заперечення проти присутності Слуцького як на цьому, так і на наступних їх засіданнях. Нагадав, що Слуцький знаходиться під санкціями, що в самій Росії він звинувачується в сексуальних домаганнях 4 журналістками, включаючи журналістку BBC, що він неодноразово згаданий в доповіді про корупцію, який тільки що затвердила ПАРЄ... Знаходиться навіть в одному приміщенні з таким персонажем — образливо. На цьому засідання було закінчено".

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