"Слуга народа" подаст финансовый отчет до конца карантина - Корниенко

"Закон нам определил, что мы можем до конца карантина не сдавать отчет. Поэтому, мы выберем время, когда мы будем готовы его сдать, и обязательно его сдадим. Пока мы закон не нарушаем", - заявил председатель партии.

По его словам, представление отчета займет еще некоторое время.

"Но точно - задолго до конца карантина", - добавил Корниенко.

Отметим, ранее сегодня в КИУ сообщили, что "Слуга народа" 7 месяцев затягивает с представлением финансового отчета.

Как сообщал УНН, в ноябре в НАПК заявили, что из-за решения Конституционного Суда Национальное агентство по предупреждению коррупции не может направлять запросы в различные учреждения о получении информации, что затрудняет проверку финансовых отчетов политических партий.