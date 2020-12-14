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"Слуга народа" подаст финансовый отчет до конца карантина - Корниенко

Киев • УНН

 • 14389 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Партия "Слуга народа" планирует подать финансовый отчет за первый квартал 2020 года до конца карантина. Об этом на брифинге по итогам заседания Согласительного совета в ВР сказал председатель партии "СН", первый заместитель председателя одноименной фракции в парламенте Александр Корниенко, передает УНН.

"Слуга народа" подаст финансовый отчет до конца карантина - Корниенко

"Закон нам определил, что мы можем до конца карантина не сдавать отчет. Поэтому, мы выберем время, когда мы будем готовы его сдать, и обязательно его сдадим. Пока мы закон не нарушаем", - заявил председатель партии.

По его словам, представление отчета займет еще некоторое время.

"Но точно - задолго до конца карантина", - добавил Корниенко.

Отметим, ранее сегодня в КИУ сообщили, что "Слуга народа" 7 месяцев затягивает с представлением финансового отчета.

Как сообщал УНН, в ноябре в НАПК заявили, что из-за решения Конституционного Суда Национальное агентство по предупреждению коррупции не может направлять запросы в различные учреждения о получении информации, что затрудняет проверку финансовых отчетов политических партий.

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