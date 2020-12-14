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"Слуга народу" подасть фінансовий звіт до кінця карантину - Корнієнко

Київ • УНН

 • 14389 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Партія “Слуга народу” планує подати фінансовий звіт за перший квартал 2020 року до кінця карантину. Про це на брифінгу за підсумками засідання Погоджувальної ради у ВР сказав голова партії "СН", перший заступник голови однойменної фракції у парламенті Олександр Корнієнко, передає УНН.

"Слуга народу" подасть фінансовий звіт до кінця карантину - Корнієнко

“Закон нам визначив, що ми можемо до кінця карантину не здавати звіт. Тому, ми виберемо час, коли ми будемо готові його здати, і обов’язково його здамо. Поки що ми закон не порушуємо”, — заявив голова партії.

За його словами, подання звіту займе ще якийсь час.

“Але точно — задовго до кінця карантину”, — додав Корнієнко.

Зазначимо, раніше сьогодні у КВУ повідомили, що “Слуга народу” 7 місяців затягує з поданням фінансового звіту.

Як повідомляв УНН, у листопаді у НАЗК заявили, що через рішення Конституційного Суду Національне агентство з питань запобігання корупції не може спрямовувати запити до різних установ про отримання інформації, що ускладнює перевірку фінансових звітів політичних партій.

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