"Слуга народу" подасть фінансовий звіт до кінця карантину - Корнієнко
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Партія “Слуга народу” планує подати фінансовий звіт за перший квартал 2020 року до кінця карантину. Про це на брифінгу за підсумками засідання Погоджувальної ради у ВР сказав голова партії "СН", перший заступник голови однойменної фракції у парламенті Олександр Корнієнко, передає УНН.
“Закон нам визначив, що ми можемо до кінця карантину не здавати звіт. Тому, ми виберемо час, коли ми будемо готові його здати, і обов’язково його здамо. Поки що ми закон не порушуємо”, — заявив голова партії.
За його словами, подання звіту займе ще якийсь час.
“Але точно — задовго до кінця карантину”, — додав Корнієнко.
Зазначимо, раніше сьогодні у КВУ повідомили, що “Слуга народу” 7 місяців затягує з поданням фінансового звіту.
Як повідомляв УНН, у листопаді у НАЗК заявили, що через рішення Конституційного Суду Національне агентство з питань запобігання корупції не може спрямовувати запити до різних установ про отримання інформації, що ускладнює перевірку фінансових звітів політичних партій.