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Словения закупит у Германии систему противовоздушной обороны IRIS-T

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 12:06  •  22179 просмотра

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Словения приобретет систему противовоздушной обороны IRIS-T у Германии после того, как присоединилась к инициативе "Небесный щит", а сумма сделки за две системы составила около 200 миллионов евро.

Словения приобретет немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM производства Diehl Defence GmbH. Об этом сообщило Министерство обороны Словении Словении, передает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Соглашение заключено после того, как Словения в октябре 2022 года присоединилась к европейской инициативе "Небесный щит", основанной Германией, в которую сейчас входят 19 стран.

У августе был подписан Меморандум о взаимопонимании в рамках европейской инициативы "Небесный щит", который создаст основу для совместных государственных закупок систем противовоздушной обороны. Словения подписала соглашение с Германией 6 декабря.

Детали плана не разглашаются, но издание "Delo" сообщило, что речь идет о двух системах IRIS-T стоимостью около 200 миллионов евро.

Дополнение

IRIS-T - это системы класса "земля-воздух" с радиусом действия до 40 километров, которые могут поражать цели на высоте до 20 000 метров. Германия поставила Украине два таких комплексы.

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Ольга Разгон

Ольга Разгон

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