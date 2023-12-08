Словения закупит у Германии систему противовоздушной обороны IRIS-T
Киев • УНН
Словения приобретет систему противовоздушной обороны IRIS-T у Германии после того, как присоединилась к инициативе "Небесный щит", а сумма сделки за две системы составила около 200 миллионов евро.
Словения приобретет немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM производства Diehl Defence GmbH. Об этом сообщило Министерство обороны Словении Словении, передает Euractiv, пишет УНН.
Детали
Соглашение заключено после того, как Словения в октябре 2022 года присоединилась к европейской инициативе "Небесный щит", основанной Германией, в которую сейчас входят 19 стран.
У августе был подписан Меморандум о взаимопонимании в рамках европейской инициативы "Небесный щит", который создаст основу для совместных государственных закупок систем противовоздушной обороны. Словения подписала соглашение с Германией 6 декабря.
Детали плана не разглашаются, но издание "Delo" сообщило, что речь идет о двух системах IRIS-T стоимостью около 200 миллионов евро.
Дополнение
IRIS-T - это системы класса "земля-воздух" с радиусом действия до 40 километров, которые могут поражать цели на высоте до 20 000 метров. Германия поставила Украине два таких комплексы.
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Словения закупит у Германии систему противовоздушной обороны IRIS-T
Словения приобретет систему противовоздушной обороны IRIS-T у Германии после того, как присоединилась к инициативе "Небесный щит", а сумма сделки за две системы составила около 200 миллионов евро.
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