Словацкие дальнобойщики угрожают снова блокировать границу с Украиной
Киев • УНН
Словацкие дальнобойщики угрожают заблокировать пункт пропуска "Вишне Немецкое-Ужгород" с Украиной, если ситуация с разрешениями для украинских перевозчиков не разрешится.
Союз автомобильных перевозчиков Словакии заявил о готовности снова заблокировать пограничный пункт с Украиной, если ситуация с отменой разрешений для украинских перевозчиков не разрешится. Речь идет о пункте пропуска - "Вишне Немецкое - Ужгород". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Союза автомобильных перевозчиков Словакии UNAS.
UNAS остается в состоянии забастовочной готовности, и в случае отсутствия другой альтернативы для разрешения ситуации UNAS готова полностью заблокировать пограничный переход "Вишне Немецкое - Ужгород" в обоих направлениях
Детали
Союз автомобильных перевозчиков поблагодарил министра транспорта Словакии Йозефа Ража за то, что тот поднял проблему отмены разрешений для украинских перевозчиков и его влияния на автомобильный транспорт Словакии на заседании Транспортного совета ЕС в Брюсселе 4 декабря. В четверг, 7 декабря, представители UNAS встретятся с ним и будут искать пути решения ситуации.
Мы понимаем, что путь к решению проблемы нелегкий, но недопустимо, чтобы нынешняя ситуация сохранялась
Напомним
1 декабря словацкие дальнобойщики начали блокировать движение грузовиков на пограничном пункте пропуска "Вишне Немецке-Ужгород" с Украиной, разрешая ограниченный проезд. Они присоединились к польским водителям грузовиков.
Вечером 4 декабря акция дальнобойщиков завершилась. 5 декабря Госпогранслужба сообщила, что движение для грузовиков через словацко-украинскую границу в пункте пропуска "Вишне Немецкое-Ужгород" было разблокировано.
Словацкие дальнобойщики угрожают снова блокировать границу с Украиной
Словацкие дальнобойщики угрожают заблокировать пункт пропуска "Вишне Немецкое-Ужгород" с Украиной, если ситуация с разрешениями для украинских перевозчиков не разрешится.
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