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Словацкие дальнобойщики угрожают снова блокировать границу с Украиной

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 12:04  •  17256 просмотра

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Словацкие дальнобойщики угрожают заблокировать пункт пропуска "Вишне Немецкое-Ужгород" с Украиной, если ситуация с разрешениями для украинских перевозчиков не разрешится.

Союз автомобильных перевозчиков Словакии заявил о готовности снова заблокировать пограничный пункт с Украиной, если ситуация с отменой разрешений для украинских перевозчиков не разрешится. Речь идет о пункте пропуска - "Вишне Немецкое - Ужгород". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Союза автомобильных перевозчиков Словакии UNAS.

UNAS остается в состоянии забастовочной готовности, и в случае отсутствия другой альтернативы для разрешения ситуации UNAS готова полностью заблокировать пограничный переход "Вишне Немецкое - Ужгород" в обоих направлениях

  - говорится в сообщении UNAS Facebook.  

Детали

Союз автомобильных перевозчиков поблагодарил министра транспорта Словакии Йозефа Ража за то, что тот поднял проблему отмены разрешений для украинских перевозчиков и его влияния на автомобильный транспорт Словакии на заседании Транспортного совета ЕС в Брюсселе 4 декабря.  В четверг, 7 декабря, представители UNAS встретятся с ним и будут искать пути решения ситуации.

Мы понимаем, что путь к решению проблемы нелегкий, но недопустимо, чтобы нынешняя ситуация сохранялась

- отмечается в сообщении перевозчиков.

Напомним

1 декабря словацкие дальнобойщики начали блокировать движение грузовиков на пограничном пункте пропуска "Вишне Немецке-Ужгород" с Украиной, разрешая ограниченный проезд. Они присоединились к польским водителям грузовиков.

Вечером 4 декабря акция дальнобойщиков завершилась.  5 декабря  Госпогранслужба сообщила, что движение для грузовиков через словацко-украинскую границу в пункте пропуска "Вишне Немецкое-Ужгород" было разблокировано.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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