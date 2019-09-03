Следствие по делу MH17 планирует допросить основного подозреваемого, которого могут обменять с РФ

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 15792 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114603 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125392 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116792 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122312 просмотра

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6 марта, 07:39 • 126545 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151660 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150855 просмотра

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Совместная следственная группа (ССГ) по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в 2014 году намерена допросить Владимира Цемаха, задержанного в июне этого года сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и арестованного на основании его причастности к катастрофе. Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей ССГ, пишет УНН.

“Нидерландская прокуратура хотела бы, чтобы господин Цемах находился в Украине. Так он будет доступен для следствия, мы сможем задать ему несколько вопросов”, — приводит агентство слова пресс-секретаря ССГ Брехтье ван де Мосдейк.

“В случае обмена, конечно, сложно сказать, сможем ли мы пообщаться с ним, если он будет в России”, — пояснила она. Ранее СМИ распространили информацию о том, что житель территории под контролем боевиков “ДНР” Цемах может быть включен в списки на обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Однако эти данные не подтверждены.

В июне украинские спецслужбы задержали на территории боевиков “ДНР” бывшего командира ПВО бандформирований Владимира Цемаха. Его, предположительно, тайно вывезли с Донбасса в Киев, минуя блокпосты, напрямую через линию разграничения.

Как писал УНН, родственники погибших в катастрофе пассажирского Boeing рейса MH17 над Донецкой областью в июля 2014 года хотят, чтобы премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад прекратил сеять раздор по выводам расследования инцидента.

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