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Родичі жертв MH17 просять прем'єра Малайзії проявити стриманість щодо висновків JIT

Родичі жертв MH17 просять прем'єра Малайзії проявити стриманість щодо висновків JIT

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Родичі загиблих в катастрофі пасажирського Boeing рейсу MH17 над Донецькою областю в липні 2014 року хочуть, щоб прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад припинив сіяти роздор щодо висновків розслідування інциденту. Про це йдеться в листі до прем'єр-міністра, який було опубліковано в п'ятницю, передає УНН з посиланням на NRC Handelsblad.

На думку фонду, який представляє інтереси найближчих родичів, заяви прем'єр-міністра Малайзії "суперечать істині" і "міжнародним угодам".

Раніше в цьому році Махатір заявив, що сумнівається в тому, що літак був збитий російською ракетою "БУК", як уклала міжнародна Об'єднана слідча група (JIT), яка проводить кримінальне розслідування катастрофи і в якому також бере участь Малайзія.

Як зазначає видання, уряд Малайзії погодився з резолюцією 2166, в якій Рада Безпеки ООН визнала, що в липні 2014 року літак Малайзійських авіаліній був збитий над Донбасом. За словами одного з родичів, заяви Махатхіра поділяють і плутають малайзійську позицію і не служать інтересам найближчих родичів.

"Не дивлячись на всі досягнуті домовленості і зроблені заяви, ми з жалем констатуємо, що ви продовжуєте ставити під сумнів чесність і незалежність розслідування, проведеного JIT", - йдеться в повідомленні фонду, що представляє інтереси сімей загиблих.

Як повідомляв УНН, в червні цього року Об'єднана слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних в причетності до збиття рейсу MH17 в небі над Донбасом в липні 2014 року - це Олег Пулатов, Ігор Гіркін, Сергій Дубинський і Леонід Харченко. Вони будуть оголошені в міжнародний розшук.

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