Родичі жертв MH17 просять прем'єра Малайзії проявити стриманість щодо висновків JIT

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Родичі загиблих в катастрофі пасажирського Boeing рейсу MH17 над Донецькою областю в липні 2014 року хочуть, щоб прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад припинив сіяти роздор щодо висновків розслідування інциденту. Про це йдеться в листі до прем'єр-міністра, який було опубліковано в п'ятницю, передає УНН з посиланням на NRC Handelsblad.