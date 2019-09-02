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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 13600 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114326 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125121 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116531 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 122106 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151575 просмотра

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Родственники жертв MH17 просят премьера Малайзии проявить сдержанность относительно выводов JIT

Родственники жертв MH17 просят премьера Малайзии проявить сдержанность относительно выводов JIT

Киев  •  УНН

 • 10240 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Родственники погибших в катастрофе пассажирского Boeing рейса MH17 над Донецкой областью в июле 2014 года хотят, чтобы премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад прекратил сеять раздор по выводам расследования инцидента. Об этом говорится в письме к премьер-министру, который был опубликован в пятницу, передает УНН со ссылкой на NRC Handelsblad.

По мнению фонда, представляющего интересы ближайших родственников, заявления премьер-министра Малайзии "противоречат истине" и "международным соглашениям".

Ранее в этом году Махатир заявил, что сомневается в том, что самолет был сбит российской ракетой "БУК", как заключила международная Объединенная следственная группа (JIT), которая проводит уголовное расследование катастрофы и в котором также участвует Малайзия.

Как отмечает издание, правительство Малайзии согласилось с резолюцией 2166, в которой Совет Безопасности ООН признал, что в июле 2014 года самолет Малайзийских авиалиний был сбит над Донбассом. По словам одного из родственников, заявления Махатхира разделяют и путают малайзийскую позицию и не служат интересам ближайших родственников.

"Несмотря на все достигнутые договоренности и сделанные заявления, мы с сожалением констатируем, что вы продолжаете ставить под сомнение честность и независимость расследования, проведенного JIT", - говорится в сообщении фонда, представляющего интересы семей погибших.

Как сообщал УНН, в июне этого года Объединенная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в причастности к сбиванию рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года - это Олег Пулатов, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Они будут объявлены в международный розыск.

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