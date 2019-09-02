Родственники жертв MH17 просят премьера Малайзии проявить сдержанность относительно выводов JIT

По мнению фонда, представляющего интересы ближайших родственников, заявления премьер-министра Малайзии "противоречат истине" и "международным соглашениям".

Ранее в этом году Махатир заявил, что сомневается в том, что самолет был сбит российской ракетой "БУК", как заключила международная Объединенная следственная группа (JIT), которая проводит уголовное расследование катастрофы и в котором также участвует Малайзия.

Как отмечает издание, правительство Малайзии согласилось с резолюцией 2166, в которой Совет Безопасности ООН признал, что в июле 2014 года самолет Малайзийских авиалиний был сбит над Донбассом. По словам одного из родственников, заявления Махатхира разделяют и путают малайзийскую позицию и не служат интересам ближайших родственников.

"Несмотря на все достигнутые договоренности и сделанные заявления, мы с сожалением констатируем, что вы продолжаете ставить под сомнение честность и независимость расследования, проведенного JIT", - говорится в сообщении фонда, представляющего интересы семей погибших.

Как сообщал УНН, в июне этого года Объединенная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в причастности к сбиванию рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года - это Олег Пулатов, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Они будут объявлены в международный розыск.