Сколько бы этого ни было - его все равно мало: Тарнавский о проблемах с вооружением

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью ВВС Украина отметил, что украинские военные имеют проблемы с наведением дальнобойных боеприпасов, а также остро стоит вопрос снарядов для артсистем, пишет УНН.

Сегодня большая проблема - это боеприпасы разных видов и почти всех номенклатур. Остро очень стоит вопрос относительно боеприпасов для артиллерийских систем 122 и 152 миллиметров - отметил Тарнавский.

Детали

По его словам, россияне размещают свои артиллерийские подразделения на критическом расстоянии, куда не может достать артиллерия ВСУ. Также враг развивает средства радиоэлектронной борьбы, что делает невозможным применение высокоточного оружия на большой дальности

То есть мы сегодня имеем проблемы в наведении дальнобойных боеприпасов при ведении контрбатарейной борьбы. Особенно хочу сказать, что для борьбы с воздушным противником актуальным вопросом является поставка зенитных ракетных комплексов типа Stormer, Avenger, Stinger, - добавил Тарнавский.

Он также отметил, что, есть необходимость украинских подразделений в средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы можно было применять FPV-дронов.

Для продолжения наступательных штурмовых действий мы хотели бы иметь те средства, которые дают возможности разминировать участки местности. Знаете, сколько бы этого ни было - его все мало, - отметил командующий.

Генерал также подчеркнул, что с получением Украиной самолетов F-16 Воздушные силы станут сильнее.

Напомним

Александр Тарнавский считает, что 2024 год будет более жестким на фронте, поскольку Украина стремится освободить территории и выйти на свои границы, считает Александр Тарнавский.