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Сход снежных лавин в Иране унес жизни 12 человек

Киев • УНН

 • 11836 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Власти Ирана сообщили о завершении спасательной операции по поиску людей, которых за последние дни застали сильные снежные бури и лавины в горах к северу от Тегерана. Об этом пишет "Радио Свобода", передает УНН.

Сход снежных лавин в Иране унес жизни 12 человек

27 декабря государственное телевидение сообщило, что в результате схода четырех лавин погибли 12 человек. В то же время 14 человек, которые были объявлены пропавшими без вести, все же были спасены сотрудниками Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Местные Гидрометцентр ранее предупреждали людей от походов в горы, которые являются популярным местом для туристов, альпинистов и лыжников на выходные.

Поисково-спасательная операция продолжалась три дня, в ней приняли участие 20 команд с вертолетами, чтобы обследовать горный хребет Альборз.

Тегеран расположен у подножия горного хребта, протянувшегося на 900 километров от ирано-азербайджанской границы на северо-западе, в провинции Хорасан — на северо-востоке.

Ранее сообщалось, что в Иране из-за снежного шторма погибло восемь альпинистов.

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