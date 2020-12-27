Сход снежных лавин в Иране унес жизни 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Власти Ирана сообщили о завершении спасательной операции по поиску людей, которых за последние дни застали сильные снежные бури и лавины в горах к северу от Тегерана. Об этом пишет "Радио Свобода", передает УНН.
27 декабря государственное телевидение сообщило, что в результате схода четырех лавин погибли 12 человек. В то же время 14 человек, которые были объявлены пропавшими без вести, все же были спасены сотрудниками Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
Местные Гидрометцентр ранее предупреждали людей от походов в горы, которые являются популярным местом для туристов, альпинистов и лыжников на выходные.
Поисково-спасательная операция продолжалась три дня, в ней приняли участие 20 команд с вертолетами, чтобы обследовать горный хребет Альборз.
Тегеран расположен у подножия горного хребта, протянувшегося на 900 километров от ирано-азербайджанской границы на северо-западе, в провинции Хорасан — на северо-востоке.
Ранее сообщалось, что в Иране из-за снежного шторма погибло восемь альпинистов.