Схему контрабандного ввоза продукции "Apple" разоблачили в Киевской области

Установлено, что контрафактная продукция реализовывалась населению через магазины и интернет-магазины без надлежащего отражения в налоговом и бухгалтерском учете, что привело к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах - на сумму более 3,5 млн гривен.

В результате проведенных обысков правоохранители изъяли 1750 долларов и 326,8 тыс. грн, финансово-хозяйственные документы, электронную переписку и разнообразные черновые записи, подтверждающие незаконный ввоз, хранение и реализацию контрабандной продукции, в также 199 смартфонов компании "Apple", 16 ноутбуков и макбуков и 7 вайфай-роутеров.

Досудебное расследование продолжается.