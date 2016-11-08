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15 марта, 19:03 • 113147 просмотра

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Схему контрабандного ввоза продукции "Apple" разоблачили в Киевской области

Схему контрабандного ввоза продукции "Apple" разоблачили в Киевской области

Киев • УНН

 • 9011 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Киевской области правоохранители разоблачили схему контрабандного ввоза в Украину продукции "Apple". Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГФС в Киевской области.

Установлено, что контрафактная продукция реализовывалась населению через магазины и интернет-магазины без надлежащего отражения в налоговом и бухгалтерском учете, что привело к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах - на сумму более 3,5 млн гривен.

В результате проведенных обысков правоохранители изъяли 1750 долларов и 326,8 тыс. грн, финансово-хозяйственные документы, электронную переписку и разнообразные черновые записи, подтверждающие незаконный ввоз, хранение и реализацию контрабандной продукции, в также 199 смартфонов компании "Apple", 16 ноутбуков и макбуков и 7 вайфай-роутеров.

Досудебное расследование продолжается.

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