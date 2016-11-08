Схему контрабандного ввезення продукції “Apple” викрили на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На Київщині правоохоронці викрили схему контрабандного ввезення в Україну продукції “Apple”. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Київській області.
Встановлено, що контрафактна продукція реалізовувалася населенню через магазини та інтернет-магазини без належного відображення в податковому і бухгалтерському обліку, що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах — на суму понад 3,5 млн. гривень.
В результаті проведених обшуків правоохоронці вилучили 1750 доларів та 326,8 тис.грн, фінансово-господарські документи, електронне листування та різноманітні чорнові записи, які підтверджують незаконне ввезення, зберігання та реалізацію контрабандної продукції, в також 199 смартфонів компанії “Apple”, 16 ноутбуків та макбуків і 7 вайфай-роутерів.
Досудове розслідування триває.