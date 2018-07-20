Скандальный законопроект о переделе фермерских субсидий направлен на подпись Президенту
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект №7010 о "едином окне" на таможне и отправил его на подпись Президенту. Об этом свидетельствуют данные портала ВР, передает УНН.
Законопроект подписан главой парламента 18 июля и в тот же день направлен Петру Порошенко.
Но документ касается “единого окна” на таможне лишь частично. В последний момент, с нарушением Регламента, депутат Олег Кришин внес в него правки, которые изменили регуляцию сферы агропромышленного комплекса страны. Крупные зернторейдеры получили возможность закупать железнодорожные вагоны за счет субсидий фермеров.
Инициативу связывают с депутатом Виталием Хомутынником, который по совместительству владеет крупнейшим производителем подсолнечного масла “Кернел”. По данным экспертов, “Кернел” намерен закупить 500-800 вагонов за деньги Госбюджета.
Некоторые эксперты полагали, что в этих правках был заинтересован и “Нибулон”, однако там информацию категорически опровергли и заявили, что не собираются закупать вагоны за счет фермерских субсидий.
Тем временем Ассоциация фермеров призвала Президента ветировать эти поправки, считая такие преференции для крупных зернотрейдеров дискриминацией.
Против выступили и эксперты промышленного развития, заявив, что “вагонные новеллы” приведут к дисбалансу экономики страны.
В БПП заявили, что Президент рассмотрит жалобы людей на “правки Хомутынника”.