Скандальний законопроект про переділ фермерських субсидій спрямований на підпис Президенту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект №7010 про "єдине вікно" на митниці і відправив його на підпис Президенту. Про це свідчать дані порталу ВР, передає УНН.
Законопроект підписано главою парламенту 18 липня і в той же день спрямовано Петру Порошенку.
Але документ стосується "єдиного вікна" на митниці лише частково. В останній момент, з порушенням Регламенту, депутат Олег Кришин вніс в нього правки, які змінили регуляцію сфери агропромислового комплексу країни. Великі зернторейдери отримали можливість закуповувати залізничні вагони за рахунок субсидій фермерів.
Ініціативу пов'язують з депутатом Віталієм Хомутинніком, який за сумісництвом володіє найбільшим виробником соняшникової олії "Кернел". За даними експертів, "Кернел" має намір закупити 500-800 вагонів за гроші Держбюджету.
Деякі експерти вважали, що в цих поправках був зацікавлений і "Нібулон", проте там інформацію категорично спростували і заявили, що не збираються закуповувати вагони за рахунок фермерських субсидій.
Тим часом Асоціація фермерів закликала Президента ветувати ці поправки, вважаючи такі преференції для великих зернотрейдерів дискримінацією.
Проти виступили і експерти промислового розвитку, заявивши, що "вагонні новели" приведуть до дисбалансу економіки країни.
У БПП заявили, що Президент розгляне скарги людей на "правки Хомутинніка".