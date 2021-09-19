Скандал с подделкой тестов на COVID-19: в Израиле прекратили расследование в отношении хасидов, прибывших из Умани - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Верующих, которые вернулись из Умани после празднования Рош ха-Шана и были вызваны на полицейское расследование по обвинению в мошенничестве и распространении болезней, были уведомлены о том, что их расследование было отменено. Об этом пишет издание Kikar со ссылкой на заявление журналиста Эйнава Кернера, информирует УНН.
Детали
Обнаруженные 150 паломников из почти 200 человек были вызваны на допрос по подозрению в подделке тестов. Остальные лица пока не найдены, но предполагается, что расследование в отношении других также будет отменено.
Журналист Яир Шрек, который сопровождал дело с самого начала, заявил, что "сторонники Бреслава заслуживают извинений". Он отметил: "С самого начала было ясно, что основной причиной ложных подозрений является разрыв между результатами теста MDA и локальной ПЦР.
Дополнение
Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что десятки хасидов, вернувшихся в Израиль инфицированные коронавирусом, несмотря на документы, свидетельствующие об отрицательных результатах теста.
Представитель израильского Минздрава доктор Шарон Алрой-Прейс заявила, что было зарегистрировано не менее 1,5 тыс. подтвержденных случаев среди более чем 1,7 тыс. паломников, вернувшихся из Украины.
Справка
Десятки тысяч евреев, которые являются последователями брацлавских хасидов, основанного движения раввином Нахманом в конце XVIII века, - собираются ежегодно на паломничество Рош ха-Шана на могиле рабби Нахмана.