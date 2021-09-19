Скандал с подделкой тестов на COVID-19: в Израиле прекратили расследование в отношении хасидов, прибывших из Умани - СМИ

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Верующих, которые вернулись из Умани после празднования Рош ха-Шана и были вызваны на полицейское расследование по обвинению в мошенничестве и распространении болезней, были уведомлены о том, что их расследование было отменено. Об этом пишет издание Kikar со ссылкой на заявление журналиста Эйнава Кернера, информирует УНН.